Valentino, omaggio in passerella a Parigi
Alessandro Michele, direttore creativo, accompagna gli ospiti in un viaggio"di arte, estetica e gratitudine verso il maestro, a cui dedica una letteradi Eleonora Rossi Castelli
Un abito rosso spezza il buio teatrale della passerella a Parigi. Non una sfumatura qualunque: si tratta del rosso Valentino. Omaggio al fondatore, scomparso la settimana scorsa. Ed è la sua voce ad accogliere gli invitati al defilé, i suoi ricordi raccolti nel documentario "L'ultimo imperatore", diventato quasi un testamento artistico. Alessandro Michele, visionario direttore creativo della maison, accompagna gli ospiti in un viaggio fatto di arte, estetica e gratitudine verso il maestro, a cui dedica anche una lettera.