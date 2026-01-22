Valentino, le voci dalla camera ardente dello stilista

La fila è lunghissima davanti alla camera ardente di Valentino Garavani. Persone da tutto il mondo voglio dare l'ultimo saluto a un grande della moda italiana, scomparso il 19 gennaio. Tra i tanti, Bruce Hoeksema, l'ex compagno, ha la voce spezzata, mentre il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri ricorda come Valentino sia stato il cuore di Roma. Intanto, si ragiona sul sitting della cerimonia funebre dove sono attesi personaggi del cinema, della moda e della borghesia romana.