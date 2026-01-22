Il ricordo

Valentino, le voci dalla camera ardente dello stilista

Dal sindaco di Roma Gualtieri, fino al suo ex compagno Bruce Hoeksema, in tanti hanno voluto rendere omaggio allo stilista

di Caterina Ruggeri
22 Gen 2026 - 15:23
01:27 
videovideo

La fila è lunghissima davanti alla camera ardente di Valentino Garavani. Persone da tutto il mondo voglio dare l'ultimo saluto a un grande della moda italiana, scomparso il 19 gennaio. Tra i tanti, Bruce Hoeksema, l'ex compagno, ha la voce spezzata, mentre il primo cittadino della Capitale Roberto Gualtieri ricorda come Valentino sia stato il cuore di Roma. Intanto, si ragiona sul sitting della cerimonia funebre dove sono attesi personaggi del cinema, della moda e della borghesia romana.

video evidenza
valentino