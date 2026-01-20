Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
il compagno di vita

Valentino, il ricordo di Giancarlo Giammetti

Lo stilista e l'imprenditore si erano conosciuti nel 1960

20 Gen 2026 - 11:46
00:47 

"Ha insegnato al mondo come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola. I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare. La sua frase "amo la bellezza, non è colpa mia"

Ti potrebbe interessare

valentino

Sullo stesso tema