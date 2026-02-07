Usa, Trump: "Sul video degli Obama trasformati in scimmie non ho commesso errori"

"Ho guardato solo la prima parte, parlava delle frodi elettorali". Si giustifica così Donald Trump per il video postato (e poi rimosso) sul suo account Truth in cui Michelle e Barack Obama erano rappresentanti come scimmie. L'errore, secondo il presidente Usa, sarebbe quindi dello staff a cui ha inviato il video integrale che ha pubblicato la versione integrale. "No, non ho commesso alcun errore", ha poi risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se avesse intenzione di scusarsi ammettendo, però, che rimuovere il filmato - una volta visto per intero - sarebbe stato un segnale di buon senso.