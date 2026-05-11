Usa, pedone investito e ucciso da un aereo: ecco le immagini

Frontier Airlines ha dichiarato che, secondo quanto riferito, uno dei suoi aerei passeggeri avrebbe investito un pedone nella tarda serata di venerdì. È accaduto sulla pista dell’Aeroporto Internazionale di Denver, quando il velivolo stava decollando alla volta di Los Angeles. A seguito dell'incidente, l'uomo è deceduto. La compagnia aerea ha precisato che il volo Frontier 4345 trasportava 224 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti evacuati in sicurezza. Alla segnalazione della presenza di fumo nella cabina dell’Airbus A321, ha aggiunto, i piloti hanno interrotto il decollo. Almeno un passeggero ha riportato ferite lievi e tutti i passeggeri a bordo dell'aereo sono stati sottoposti a visita medica, secondo quanto riportato da Abc News. La compagnia aerea non ha fornito dettagli sul pedone investito. Frontier ha dichiarato che sta indagando sull'incidente e raccogliendo ulteriori informazioni in coordinamento con l'aeroporto e le altre autorità di sicurezza.