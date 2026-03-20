Umberto Bossi, il Senatur "in canottiera" della Padania
Il fondatore della Lega è deceduto nella sua Varese nella serata di giovedìdi Paolo Scarlata
Se ne andato in silenzio, nella sua Varese, all’età di 84 anni. Umberto Bossi, il senatur, ha lasciato un segno netto nella politica italiana. La Lega, fondata nel 1984 con la moglie Manuela, è la sua creatura.
La Padania, più che terra promessa diventa terreno fertile per trasformare quel movimento locale in forza politica nazionale. Resterà tuttavia una chimera, come il Parlamento del Nord.