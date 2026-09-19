UFO, il Pentagono rilascia lo storico filmato del 1952: oggetti scintillanti nel cielo dello Utah

Il Pentagono ha rilasciato un filmato d'archivio a colori del 2 luglio 1952, che mostra un gruppo di oggetti volanti luminosi avvistati a Tremonton, nello Utah. La pellicola da 16mm, girata da un ufficiale della U.S. Navy, Delbert C. Newhouse, fu uno dei casi visivi esaminati dal celebre Project Blue Book dell'Aeronautica militare americana. Tuttavia, la scarsità di dettagli e l'assenza di punti di riferimento fissi non hanno mai permesso di raggiungere una conclusione certa sulla natura del fenomeno. Curiosamente, dopo i primi 55 secondi il video passa a riprese slegate che mostrano una dimostrazione di macchine da cucire, suggerendo un probabile riutilizzo del rullo. Il filmato fa parte di una serie di documenti pubblicato dal Pentagono sugli ufo: si tratta di 71 file in totale, tra i quali 15 video e un file audio che spaziano dal 1952 al 2025.