Ucraina, nuovi raid russi su Kiev: per ore senza luce, acqua e gas

Migliaia di persone sono al freddo, con temperature scese sotto i -20 gradi. Situazione critica anche nelle regioni di Donetsk, Karkhiv e Kherson. Il presidente Zelensky denuncia una settimana di attacchi massicci: oltre mille droni, quasi novecento bombe e decine di missili, compresi quelli balistici. Intanto, dall’Europa arrivano nuovi messaggi di sostegno politico e militare. Francia e Gran Bretagna si dicono pronte a schierare soldati nel paese: Parigi valuta l’invio di circa 6mila militari, Londra di 7mila.