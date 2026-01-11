Logo Tgcom24
Ucraina, nuovi raid russi su Kiev: per ore senza luce, acqua e gas

È corsa contro il tempo per riparare il sistema elettrico e di riscaldamento

di Viviana Guglielmi
11 Gen 2026 - 15:32
01:34 

Migliaia di persone sono al freddo, con temperature scese sotto i -20 gradi. Situazione critica anche nelle regioni di Donetsk, Karkhiv e Kherson. Il presidente Zelensky denuncia una settimana di attacchi massicci: oltre mille droni, quasi novecento bombe e decine di missili, compresi quelli balistici. Intanto, dall’Europa arrivano nuovi messaggi di sostegno politico e militare. Francia e Gran Bretagna si dicono pronte a schierare soldati nel paese: Parigi valuta l’invio di circa 6mila militari, Londra di 7mila.

