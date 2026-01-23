dopo il vertice della notte al Cremlino

Ucraina, gli Usa strappano l'ok a Putin: al via il trilaterale con Kiev

Due giorni di negoziati ad Abu Dhabi per raggiungere un accordo sulla fine della guerra

di Luca Pesante
23 Gen 2026 - 13:58
01:33 
videovideo
ucraina
russia