Turchia, incidente tra autobus turistico e camion: 11 morti e decine di feriti

Undici persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus turistico e un camion nella provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Lo riportano i media turchi. L'incidente si verificato all'ingresso dell'autostrada Akhisar. L'autobus turistico era in viaggio da Bursa verso Izmir e diretto a Pamukkale, nella provincia di Denizli.
Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, squadre dei vigili del fuoco, polizia e altre squadre di soccorso. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e uno di essi è stato ricoverato in codice rosso. Il governatore di Manisa, Vahdettin Ozkan, recatosi sul luogo dell'incidente, ha riferito che il bus trasportava 34 passeggeri e tre membri dell'equipaggio, mentre all'interno del camion vi era solo l'autista.