Turchia, incidente tra autobus turistico e camion: 11 morti e decine di feriti

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, squadre dei vigili del fuoco, polizia e altre squadre di soccorso. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e uno di essi è stato ricoverato in codice rosso. Il governatore di Manisa, Vahdettin Ozkan, recatosi sul luogo dell'incidente, ha riferito che il bus trasportava 34 passeggeri e tre membri dell'equipaggio, mentre all'interno del camion vi era solo l'autista.