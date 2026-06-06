Trump si addormenta nello Studio Ovale: si riaccende il dibattito sulla sua salute

Un video diventato virale sui social media mostra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dormire durante un evento nello Studio Ovale della Casa Bianca. Le immagini del tycoon, 79 anni, risalgono a giovedì scorso quando presso la White House è stato annunciato un importante investimento nel settore del carbone. Il presidente, mentre alti funzionari hanno preso la parola, era seduto, con gli occhi chiusi e la testa leggermente reclinata. L'episodio ha alimentato il dibattito online sullo stato di salute di Trump. Solamente qualche giorno fa il Segretario di Stato, Marco Rubio, aveva respinto ogni ipotesi su un peggioramento delle condizioni di salute del presidente. È falso. Non l'ho mai visto addormentarsi. Al contrario, quell'uomo non dorme mai", aveva affermato. Secondo un referto medico diffuso dalla Casa Bianca, il presidente soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione considerata comune nelle persone anziane. Il documento precisa tuttavia che Trump mantiene funzioni fisiche e cognitive giudicate "ottime".