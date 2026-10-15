Trump pronto a usare la "madre di tutte le bombe" contro l'Iran

Il potentissimo ordigno, dotato di navigatore satellitare Gps, trasporta quasi 10 tonnellate di esplosivo ed è in grado di distruggere complessi sotterranei e reti di bunker. Testato per la prima volta nel 2003 è stato utilizzato dall'esercito americano nell'aprile 2017 per colpire postazioni dell'Isis sulle montagne dell'Afghanistan.