Trump pronto a usare la "madre di tutte le bombe" contro l'Iran

La più potente bomba non nucleare mai costruita dagli americani potrebbe essere usata contro l'Iran. La notizia, diffusa dalla Cnn, riguarda il possibile impiego della Gbu-43, conosciuta come Moab, la "madre di tutte le bombe". Il piano sarebbe quello di sganciarla contro le infrastrutture energetiche o i siti nucleari iraniani, qualora il presidente Donald Trump ordinasse la ripresa delle operazioni militari.
Il potentissimo ordigno, dotato di navigatore satellitare Gps, trasporta quasi 10 tonnellate di esplosivo ed è in grado di distruggere complessi sotterranei e reti di bunker. Testato per la prima volta nel 2003 è stato utilizzato dall'esercito americano nell'aprile 2017 per colpire postazioni dell'Isis sulle montagne dell'Afghanistan.
Lo stallo nel conflitto tra Washington e Teheran, con lo stretto di Hormuz quasi totalmente bloccato, potrebbe spingere la Casa Bianca a usare la mega bomba dando il via a una significativa escalation nel conflitto. Al momento il suo impiego è solo un'ipotesi, e alcuni esperti sollevano dubbi sulla sua efficacia per raggiungere gli obiettivi strategici americani. La decisione finale spetterà al presidente.