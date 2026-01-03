Trump: "Guideremo il Paese fino alla transizione. Il Venezuela è libero"

Il presidente degli Stati Uniti definisce l'assalto come "qualcosa di mai visto dalla II Guerra Mondiale"
Donald Trump, nella conferenza stampa tenuta a Mar-a-Lago, ha definito la missione che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro come brillante e volta alla liberazione della popolazione venezuelana. Precisando che questo attacco militare è stato uno dei più impressionanti e importanti mai portati avanti dagli Stati Uniti.
Il tycoon ha inoltre legittimato le motivazioni dell'arresto dell'ormai ex presidente venezuelano, le modalità dell'operazione, aggiungendo che ora gli Stati Uniti si assumono la responsabilità di governare il Venezuela per tutto il tempo necessario per arrivare a una transizione che Trump definisce "giusta ed equa".