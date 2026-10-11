Trump e quel feeling mai davvero sbocciato con Zelensky

Donald Trump e Volodymyr Zelensky, il tycoon e l'ex attore, due presidenti abituati per diverse ragioni a stare centro della scena. Forse una vera simpatia tra i due non c'è mai stata, certo è però che negli ultimi due anni il loro rapporto è stato molto, troppo, ondivago. Ad esempio dal giorno del violento scontro del febbraio 2025 allo Studio Ovale, quando il tycoon accusò Zelensky di "giocare d'azzardo con la vita delle persone" che, appena entrato alla Casa Bianca, restò di sasso. Per rivedere primi segnali di disgelo bisognerà attendere i funerali di Papa Francesco, quando si ritrovarono seduti l'uno di fronte all'altro, ma soprattutto quanto avvenne nel nuovo incontro alla Casa Bianca poco tempo dopo con un simpatico siparietto. Si arriva poi a settembre, all’Onu, l’impegno comune per far terminare il conflitto, fino però al precipitare, nuovamente nelle ultime ore.