Tripudio di colori al Carnevale di Venezia

Si è aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia nel segno di Olympus, in omaggio alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina, con il corteo acqueo e con lo scoppio della Pantegana in Canal Grande. Ottocento circa i vogatori in maschera che hanno dato vita a uno spettacolo collettivo, in cui tradizione e immaginario si sono fusi in un racconto condiviso. Le 140 imbarcazioni tradizionali sono partite da Punta della Dogana e hanno raggiunto il Ponte di Rialto, dove la Pantegana di cartapesta si è aperta in uno spettacolo di coriandoli biodegradabili, rispettando l'ambiente come valore olimpico e dovere verso la città.