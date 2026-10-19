Tragedia in Texas: militare muore cadendo dal tetto di uno stadio

Tragedia a Sant'Antonio, in Texas, prima di una partita di football universitario. Un militare dell'Aeronautica americana è precipitato durante una discesa in corda doppia dal soffitto dell'Alamodome nel corso di un'esibizione pre-match. L'uomo è morto in seguito alle gravi ferite riportate.
L'incidente si è verificato poco prima del fischio d'inizio dell'incontro tra la Marina americana e l'Università del Texas, nel corso di una cerimonia dedicata - appunto - alle forze armate e ai veterani.
Chi era la vittima
La vittima è stata identificata come il sergente Ian Patterson, in servizio presso il Distaccamento 2 del 6° Squadrone di Addestramento al Combattimento. L'unità è collegata alla base aerea di Nellis, situata in Nevada.