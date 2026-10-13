La follia satirica della guerra

Torna al cinema "Il Dottor Stranamore", il capolavoro di Stanley Kubrick

Oltre sessant'anni dopo il suo debutto, il film è stato restaurato in 4k

di Marta Vittadini
13 Ott 2026 - 13:16
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