Tolosa, grida "Allah akbar" e accoltella due poliziotte: arrestato

Ha gridato "Allah akbar" poco prima di sfoderare una lunga lama e colpire due poliziotte, lasciandole ferite. L'attacco con coltello è avvenuto a Tolosa, nel sud della Francia, nel tardo pomeriggio di lunedì 10 agosto. Una delle poliziotte ha rischiato la morte, dato che la ferita le ha sfiorato la carotide. L'aggressore è stato immediatamente fermato dalle due agenti della municipale colpite e da un terzo poliziotto, anche grazie all'aiuto di gas urticante. Una volta perquisito l'attentatore, le forze dell'ordine gli hanno trovato sul corpo altri due coltelli con cui l'uomo era intenzionato a terrorizzare e colpire i passanti. "Era determinato a commettere un omicidio", ha detto il vice responsabile della sicurezza cittadina Emilion Esnault.