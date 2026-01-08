Tiziano Ferro festeggia 25 anni di carriera con un nuovo singolo, "Sono un grande"

Più consapevole, più attento a se stesso. "Sono un grande" è il nuovo singolo di Tiziano Ferro, in uscita venerdì 9 gennaio, che dà il titolo al suo ultimo disco. Il cantautore l'ha scelto come un mantra. "Siamo grandi! Siamo qui non solo per caso o per fortuna, ma magari abbiamo fatto qualcosa che ci ha portato qui. Abbiamo anche dei meriti, no?", ha dichiarato. Nuova manager, una nuova etichetta discografica e il debutto al primo posto in classifica ad accompagnare un 2026 importante per il cantautore, che sarà di nuovo protagonista negli stadi delle principali città italiane con un tour al via il 30 maggio.