Un nuovo pulcino di avvoltoio testarossa (Sarcogyps calvus) è nato nel 2026 in Thailandia, 34 anni dopo la scomparsa della specie in natura nel Paese, principalmente a causa dell’avvelenamento. Gli stessi genitori hanno incubato l'uovo, portando a termine la schiusa all'interno dell'area di riabilitazione realizzata nella riserva naturale di Huai Kha Khaeng.