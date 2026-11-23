In Thailandia rinasce l'avvoltoio testarossa, era estinto in natura da 34 anni
L'Italia incaricata ufficialmente dal Paese asiatico di accompagnare il progetto di reintroduzione fino al 2031
Un nuovo pulcino di avvoltoio testarossa (Sarcogyps calvus) è nato nel 2026 in Thailandia, 34 anni dopo la scomparsa della specie in natura nel Paese, principalmente a causa dell’avvelenamento. Gli stessi genitori hanno incubato l'uovo, portando a termine la schiusa all'interno dell'area di riabilitazione realizzata nella riserva naturale di Huai Kha Khaeng.
Un nuovo passo verso la reintroduzione in natura di uno degli avvoltoi più minacciati al mondo, classificato in pericolo critico di estinzione. Infatti, della specie si contano appena 20 esemplari sparsi nel mondo in ambienti controllati, di cui quasi la metà al parco Natura Viva, in provincia di Verona, che detiene un primato mondiale nella riproduzione e i cui ricercatori sono oggi ufficialmente incaricati dalle autorità thailandesi di contribuire al progetto per riportarla in natura entro il 2031: i primi rilasci previsti dal programma avverranno tra il 2029 e il 2030.