Follia in autostrada

Canada, dorme profondamente al volante della Tesla a 100 km/h: a bordo anche i figli piccoli

L'assurda scena filmata nel British Columbia. La donna dormiva affidandosi completamente all'autopilot. La polizia ha aperto un'indagine

10 Lug 2026 - 10:28
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Stava bellamente dormendo al posto di guida, con la testa piegata sulla destra a penzoloni, mentre la sua Tesla sfrecciava a oltre 100 chilometri orari sull'autostrada. Accanto a lei due bambini, probabilmente i suoi figli: anche loro addormentati. È accaduto in Canada, nel British Columbia, durante le ore di maggiore traffico. Il video, catturato dal passeggero sconvolto di un'altra auto, è diventato virale e ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di "autopilot".

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L'indagine e le norme severe in Canada

 Il video ha fatto immediatamente scattare un'indagine da parte della polizia canadese, che sta approfondendo se la dinamica costituisca un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. In British Columbia infatti questi sistemi non sono ancora accettati e dal 2024, con il Motor Vehicle Act, è severamente vietato viaggiare in veicoli automatizzati. Ad aggravare il tutto il fatto che, quando viene impostata la guida autonoma, il conducente deve comunque prestare grande attenzione alla strada pronto a rimettere le mani sul volante in caso di necessità (e di ciò l'auto stessa lo avverte). E soprattutto che all'interno della vettura si trovavano due minori. 

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