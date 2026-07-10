Canada, dorme profondamente al volante della Tesla a 100 km/h: a bordo anche i figli piccoli

Il video ha fatto immediatamente scattare un'indagine da parte della polizia canadese, che sta approfondendo se la dinamica costituisca un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. In British Columbia infatti questi sistemi non sono ancora accettati e dal 2024, con il Motor Vehicle Act, è severamente vietato viaggiare in veicoli automatizzati. Ad aggravare il tutto il fatto che, quando viene impostata la guida autonoma, il conducente deve comunque prestare grande attenzione alla strada pronto a rimettere le mani sul volante in caso di necessità (e di ciò l'auto stessa lo avverte). E soprattutto che all'interno della vettura si trovavano due minori.