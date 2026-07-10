Canada, dorme profondamente al volante della Tesla a 100 km/h: a bordo anche i figli piccoli
L'assurda scena filmata nel British Columbia. La donna dormiva affidandosi completamente all'autopilot. La polizia ha aperto un'indagine
Stava bellamente dormendo al posto di guida, con la testa piegata sulla destra a penzoloni, mentre la sua Tesla sfrecciava a oltre 100 chilometri orari sull'autostrada. Accanto a lei due bambini, probabilmente i suoi figli: anche loro addormentati. È accaduto in Canada, nel British Columbia, durante le ore di maggiore traffico. Il video, catturato dal passeggero sconvolto di un'altra auto, è diventato virale e ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di "autopilot".
L'indagine e le norme severe in Canada
Il video ha fatto immediatamente scattare un'indagine da parte della polizia canadese, che sta approfondendo se la dinamica costituisca un caso di uso illegale dell'auto a guida autonoma. In British Columbia infatti questi sistemi non sono ancora accettati e dal 2024, con il Motor Vehicle Act, è severamente vietato viaggiare in veicoli automatizzati. Ad aggravare il tutto il fatto che, quando viene impostata la guida autonoma, il conducente deve comunque prestare grande attenzione alla strada pronto a rimettere le mani sul volante in caso di necessità (e di ciò l'auto stessa lo avverte). E soprattutto che all'interno della vettura si trovavano due minori.