Terremoto Venezuela, la presidente Rodriguez premia vigili del fuoco italiani con medaglia di "Eroe"

La presidente venezuelana Delcy Rodriguez Gomez ha insignito la missione dei vigili del fuoco italiani impegnata nei soccorsi alla popolazione colpita dal sisma con la medaglia di 'Eroe del Venezuela'. "La consegna dell'onorificenza - si legge in una nota dei vigili del fuoco diffusa su Telegram - è avvenuta con una cerimonia che si è svolta all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dei funzionari della Farnesina. È il massimo riconoscimento della nazione alla dedizione, alla nobiltà e all'eroismo di chi, sfidando tutte le difficoltà, consacra il proprio operato all'assistenza e all'aiuto umanitario nel nostro territorio". "Il dolore che c'è nel nostro cuore si converte in gratitudine per tutti i team dei 31 Paesi che sono venuti qui per supportare il popolo venezuelano - ha detto la presidente nel suo discorso. Ogni squadra di soccorritori arrivata qui ha significato speranza per noi. Oggi andate via oggi ma resterete per sempre nei nostri cuori".