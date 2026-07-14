FRIZIONI SUL FRONTE RUSSO-UCRAINO

Tensione sullo scudo antimissili di Putin, nuovi raid sull'Ucraina

Sale la tensione all'indomani del via libera dei volenterosi allo scudo antimissili di Putin. "Presto le esercitazioni, coalizione puramente difensiva". Ma il Cremlino attacca: "istigatori della guerra"

di Luca Pesante
14 Lug 2026 - 13:02
01:32 
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"Siamo pronti a versare sangue pur di difendere la libertà", dice Emmanuel Macron nel discorso d'apertura del vertice parigino dei volenterosi, quei 37 stati di tutto il mondo che sostengono appieno la causa ucraina. "Versare sangue": Macron arruola la parola "sacrificio", l'ingrediente essenziale di chi si prepara, perché costretto, a una guerra.

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