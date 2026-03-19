Speciale Guerra in Iran
Firmato anche dall'Italia
Hormuz, ecco il piano per riaprire lo stretto
I paesi si sono detti disponibili a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strettodi Francesca Pozzi
19 Mar 2026 - 18:46
19 Mar 2026 - 18:46
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Pronti alla messa in sicurezza del Canale di Hormuz. Con una dichiarazione congiunta, sei Paesi (Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone) condannano gli attacchi iraniani contro le navi commerciali disarmate nel Golfo e contro le infrastrutture civili.
Si dicono inoltre disponibili a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strategico Stretto, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. Un'eventuale missione che possa coinvolgere diversi Paesi come l'Italia per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz — specificano fonti della Difesa — potrebbe avvenire solo sotto l'egida delle Nazioni Unite.