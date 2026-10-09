il primato imbattuto è di 685

Spiderman non batte il record... e si ferma a 649 uomini in costume in una stanza

I fan si erano riuniti al New York Comic Con per battere il precedente"Guinness World Record

09 Ott 2026 - 09:21
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