Spice Girls, a volte ritornano: in un video cantano Viva Forever

Quattro amiche e una chitarra attorno a un tavolo. Una scena intima, di una serata piacevole. Ma se quelle quattro amiche sono Victoria Beckham, Melanie C, Geri ed Emma, è subito notizia: le Spice Girls sono di nuovo insieme. Quasi tutte, perché nel video manca Mel B, che è in viaggio di nozze. Si tratterebbe della prima reunion al completo dal 2012, perché nel 2019 - nella reunion per un tour in Inghilterra - mancava la moglie di David Beckham.