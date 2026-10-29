Spagna, manifestanti chiedono le dimissioni di Sánchez: dispersi con cariche e gas urticante | Video

La polizia spagnola in antisommossa ha effettuato una serie di cariche contro i manifestanti, che nella serata di mercoledì si erano riuniti davanti al ministero dei Trasporti a Madrid per chiedere le dimissioni del ministro Oscar Puente dopo la strage ferroviaria a Urda, in provincia di Toledo, costata la vita ad almeno 68 persone. Le manifestazioni sono state sciolte dopo diverse ore di tensione, in cui le forze dell'ordine hanno fatto uso di gas urticante e fucili con proiettili di gomma. Durante gli scontri alcuni manifestanti hanno lanciato bengala e altri oggetti, provocando danni nella zona.