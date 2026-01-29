Spagna nella morsa del maltempo: cani evacuati dai pompieri
Continua a far paura il passaggio della tempesta Joseph, seguita immediatamente dalla bufera Kristin. Nelle immagini le operazioni di salvataggio"dei vigili del Fuoco"
I pompieri hanno raggiunto con un gommone una casa circondata dall'acqua. L'obiettivo: un gruppo di cani rimasto intrappolato nell'abitazione. Gli animali, di media taglia, sono stati tratti in salvo dopo che le forti piogge hanno provocato l'innalzamento di canali e fiumi.