il recupero

Spagna nella morsa del maltempo: cani evacuati dai pompieri

Continua a far paura il passaggio della tempesta Joseph, seguita immediatamente dalla bufera Kristin. Nelle immagini le operazioni di salvataggio"dei vigili del Fuoco"

29 Gen 2026 - 14:02
01:18 
videovideo

I pompieri hanno raggiunto con un gommone una casa circondata dall'acqua. L'obiettivo: un gruppo di cani rimasto intrappolato nell'abitazione. Gli animali, di media taglia, sono stati tratti in salvo dopo che le forti piogge hanno provocato l'innalzamento di canali e fiumi. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
spagna
maltempo
video evidenza

Sullo stesso tema