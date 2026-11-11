Scontri a Barcellona dopo il corteo per la casa: giovani incappucciati rompono vetrine e incendiano cassonetti

Scontri e atti vandalici a Barcellona, al termine delle manifestazioni per lo sciopero generale in Spagna. Il corteo principale, che ha attraversato il centro cittadino lungo il Paseo de Gracia fino alla Via Laietana, ha riunito almeno 55mila persone, secondo la polizia urbana, e si è svolto pacificamente. Gli incidenti sono iniziati solo alla conclusione della marcia, quando un gruppo di giovani incappucciati ha preso di mira diversi negozi tra il Paseo de Gracia e la Gran Via, nei pressi di Plaza Catalunya, mandando in frantumi vetrine e appiccando cassonetti. In alcuni casi sono stati divelti i pannelli di protezione installati dagli esercenti e dati alle fiamme.