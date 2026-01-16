Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
la scoperta

Scomparsa Federica Torzullo, dal Diario del giorno: trovati guanti in lattice nella discarica di Anguillara Sabazia

Il ritrovamento durante la diretta del Diario del giorno."Da ore le ricerche si erano concentrate nell'area di scarico frequentata"dal marito

16 Gen 2026 - 16:50
01:04 

Ti potrebbe interessare

scomparsa
donna
roma
video evidenza

Sullo stesso tema