Pompei, scoperta l'identità di una vittima dell'eruzione: era un medico
Gli studiosi hanno anche ritrovato una borsa in tessuto con monete in bronzo e argento e una serie di strumenti, del tutto compatibili con un set medicodi Dario Vito
C'è anche un medico tra le vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.c.: una delle quattordici persone rinvenute sessant'anni fa durante gli scavi nell'Orto dei Fuggiaschi, nel Parco Archeologico di Pompei, ha ora un'identità professionale. Il direttore degli scavi Zuchtriegel: "Una persona che nel momento della fuga porta con sè gli strumenti del suo mestiere, che svolgeva evidentemente non solo negli orari di ricevimento ma in tutta la vita"