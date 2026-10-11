A San Vito Lo Capo

Trapani, chiude la "tre giorni del capone": la grande kermesse di cucina

Tanti i colori, tanti i piatti, tanti i gusti. "Il capone è ottimo, frittura eccellente", raccontano i cittadini

di Luca Amodio
11 Ott 2026 - 20:22
01:29 
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