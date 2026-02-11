Salute, il neurochirurgo Maira (Fondazione Atena) a Tgcom24: "Tenere attivo il cervello per una migliore qualità della vita"
L'intervento dello specialista di fama internazionale, professore ordinario dell'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sui fattori di rischio per il nostro benessere
"La qualità della nostra vita dipende da come abbiamo tenuto bene il cervello. Per farlo, eliminare i fattori di rischio: obesità, fumo, droghe. Per tenerlo attivo va fatta attività fisica e dormire". Così a Tgcom24 il neurochirurgo di esperienza internazionale Giulio Marra, professore ordinario dell'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente della Fondazione Atena.