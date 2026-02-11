Salute, il neurochirurgo Maira (Fondazione Atena) a Tgcom24: "Tenere attivo il cervello per una migliore qualità della vita"

"La qualità della nostra vita dipende da come abbiamo tenuto bene il cervello. Per farlo, eliminare i fattori di rischio: obesità, fumo, droghe. Per tenerlo attivo va fatta attività fisica e dormire". Così a Tgcom24 il neurochirurgo di esperienza internazionale Giulio Marra, professore ordinario dell'Istituto di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente della Fondazione Atena.