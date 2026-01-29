Salute, a Roma il convegno sulle terapie e i trattamenti non farmacologici

I diritti e i bisogni delle famiglie che ogni giorno affrontano una malattia rara. Uniamo, la Federazione Italiana delle Malattie Rare, in collaborazione con il ministero della Salute, cerca di accendere i riflettori su tutto quello che si può fare per migliorare la qualità della vita di queste persone, che in Italia sono oltre due milioni e 300 milioni nel mondo.