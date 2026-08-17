Russia-Ucraina, 24 ore di attacchi reciproci

Nelle ultime 24 ore non si contano le sequenze di attacchi reciproci tra russia e ucraina. Kiev ha colpito in profondità la federazione, ucciDendo sei persone e ferendone altre quattro, tra cui un ragazzino di quattordici anni, nella regione russa di Belgorod, mentre un raid ha bersagliato il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine.