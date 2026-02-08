Russia, preso a Dubai il presunto attentatore del generale Alekseyev

Il presunto responsabile del tentato omicidio del tenente generale russo Vladimir Alekseyev è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e consegnato alle autorità russe. Lo riferisce il Centro per le relazioni pubbliche del Servizio di sicurezza federale (Fsb). Si tratta del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960. Un altro complice, Viktor Vasin (classe 1959), era stato arrestato a Mosca, mentre Zinaida Serebritskaya (classe 1971), accusata di aver contribuito all'organizzazione dell'attacco, sarebbe fuggita in Ucraina. L'aggressione era avvenuta intorno alle 7 del mattino, ora di Mosca, di venerdì' 6 febbraio nell'edificio dove risiede Alekseyev. L'attentatore avrebbe teso un'imboscata sul pianerottolo dov'è ubicato l'appartamento del generale sorprendendolo una volta uscito di casa, mentre si recava al lavoro. Secondo alcune ricostruzioni, il generale avrebbe reagito ai primi colpi, che avrebbero raggiunto gli arti, ma l'assalitore lo avrebbe poi ferito gravemente al petto e all'addome prima di fuggire. Alekseyev è ricoverato in gravi condizioni date le ferite subite. Dopo essere stato indotto in coma farmacologico, è stato riferito che l'ufficiale russo è riuscito a sopravvivere all'attentato e che ha ripreso conoscenza