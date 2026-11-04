A Komsomolsk-sull'Amur, ESTREMO ORIENTE

Russia, il salvataggio di un capriolo intrappolato nel ghiaccio

Soccorritore striscia sulla lastra e recupera l'animale

04 Nov 2026 - 14:54
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