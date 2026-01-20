Logo Tgcom24
Russia, inverno gelido: persone attraversano il fiume in sup a -40 gradi

Le immagini suggestive del panorama ghiacciato

20 Gen 2026 - 11:02
00:33 

Gli abitanti di Novosibirsk, città del sud della Russia, hanno trovato un modo alternativo per attraversare il fiume Ob in Siberia a temperature che sfiorano i -40 gradi Celsius.

