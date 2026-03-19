Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi: "Voterò sì, è questione di civiltà e modernità"
L'ad di Mfe: "Votare in questo caso credo sia davvero importante, è passo per essere al passo con i tempi"
"Da editore stiamo dando voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni. Ma siccome sono anche cittadino, ritengo che votare in questo caso sia davvero importante perché è una questione fondamentale per il futuro del nostro Paese", così Pier Silvio Berlusconi, ad di MediaForEurope, in un incontro stampa ha parlato dell'imminente referendum sulla giustizia.
La scelta per il referendum: "Voterò convintamente sì"
Berlusconi ha poi aggiunto: "Io voterò convintissimamente sì, non per motivi politici ma per motivi di civiltà e modernità. Considero questo passo importantissimo per essere al passo con i tempi, per diventare un Paese democratico, civile e moderno".