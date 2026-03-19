Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi: "Voterò sì, è questione di civiltà e modernità"

"Da editore stiamo dando voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni. Ma siccome sono anche cittadino, ritengo che votare in questo caso sia davvero importante perché è una questione fondamentale per il futuro del nostro Paese", così Pier Silvio Berlusconi, ad di MediaForEurope, in un incontro stampa ha parlato dell'imminente referendum sulla giustizia.