Re della tavola, ma anche della piazza: il tartufo bianco conquista Acqualagna

Una pioggia di lamelle sottilissime. Un profumo che non ha bisogno di spiegazioni. E un ingrediente che, da solo, può trasformare un piatto in una prelibatezza assoluta. È il tartufo bianco, prezioso tesoro d’autunno. Ad Acqualagna, nelle Marche, è lui la star. E qui è già festa. Piccolo, dalla forma irregolare, ma capace di fare miracoli in cucina. Il tartufo bianco si riconosce dal sapore intenso e dal gusto inconfondibile. E il suo segreto è proprio questo: ne basta poco per lasciare il segno. E se la cucina è il luogo dove dà il meglio di sé, la piazza è quella in cui si celebra una tradizione. È la Fiera internazionale del tartufo bianco, un’occasione per scoprire da vicino il mondo del tartufo e portare in tavola i sapori delle Marche e non solo.