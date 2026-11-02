Re Carlo e Camilla sorpresi dalla pioggia ad Antigua, lei se ne va con l'ombrello | Sui social scatta il paragone con Lady D
Celebrazioni movimentate per l'anniversario dell'indipendenza delle isole. Sul web l'inevitabile parallelo storico con il concerto di Hyde Park del '91.
Dal cielo di Antigua e Barbuda, secchiate d'acqua hanno sorpreso re Carlo III e regina Camilla mentre stavano partecipando alle celebrazioni per il 45esimo anniversario dell'indipendenza delle isole caraibiche. A parata ormai iniziata, infatti, una intensissima pioggia ha investito le unità militari in divisa e la Royal Family britannica, in quel momento tragicamente sprovvista di un ombrello che potesse ripararli. Dopo qualche secondo, alla regina consorte è stato offerto un parapioggia e Camilla si è defilata sottraendosi alla furia delle intemperie. Re Carlo, dopo un primo momento di indecisione, è stato invece invitato a rimanere all'esterno senza alcuna protezione.
Il paragone con Lady Diana
L'episodio è diventato virale sui social, anche per la reazione quasi stizzita del sovrano britannico alla vista della moglie che si allontanava con un ombrello. E la scena ha immediatamente richiamato la pioggia torrenziale che, il 30 luglio 1991, aveva sorpreso l'allora principe Carlo e Lady Diana mentre erano tra il pubblico del concerto del tenore Luciano Pavarotti ad Hyde Park, Londra. Molti utenti social, forse con qualche dente avvelenato, non hanno potuto evitare di sottolineare che in quell'occasione Diana era rimasta al fianco del marito anche senza ombrello.