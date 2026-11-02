Re Carlo e Camilla sorpresi dalla pioggia ad Antigua, lei se ne va con l'ombrello | Sui social scatta il paragone con Lady D

Dal cielo di Antigua e Barbuda, secchiate d'acqua hanno sorpreso re Carlo III e regina Camilla mentre stavano partecipando alle celebrazioni per il 45esimo anniversario dell'indipendenza delle isole caraibiche. A parata ormai iniziata, infatti, una intensissima pioggia ha investito le unità militari in divisa e la Royal Family britannica, in quel momento tragicamente sprovvista di un ombrello che potesse ripararli. Dopo qualche secondo, alla regina consorte è stato offerto un parapioggia e Camilla si è defilata sottraendosi alla furia delle intemperie. Re Carlo, dopo un primo momento di indecisione, è stato invece invitato a rimanere all'esterno senza alcuna protezione.