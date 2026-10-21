Proteste in Europa, c'è l'ombra di possibili interferenze russe e non solo: Bruxelles indaga

"È possibile che campagne di disinformazione di Mosca e non solo siano in corso, ma non dovrebbero essere aiutate algoritmicamente" a dirlo è un funzionario dell'Unione Europea, sentito dal Financial Times, in merito all'indagine che sta conducendo Bruxelles su possibili interferenze online straniere e campagne di disinformazione in merito alle proteste in Francia, Italia e altri Paesi dell'Unione.