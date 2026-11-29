Un deputato dell'opposizione di centro destra, Kliti Hoti, che stava correndo dietro ad un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa, è stato colpito deliberatamente da un agente con proiettili di gomma che lo hanno raggiunto in spalla. Il parlamentare è stato trasferito d'urgenza in ospedale, mentre il poliziotto è stato sospeso. Secondo i dati aggiornati oggi dal ministero della Sanità, durante gli scontri violenti di ieri sono rimaste ferite 61 persone, di cui 25 poliziotti, 23 manifestanti, 6 giornalisti e passanti.