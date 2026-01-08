Mercosur, la protesta degli agricoltori invade Parigi

"Vogliamo essere ricevuti dalla presidente dell'Assemblée Nationale e dal presidente del Senato", ha dichiarato Venteau, di fronte alle diverse crisi che il settore agricolo francese sta affrontando da tempo. Dall'epidemia di dermatosi nodulare contagiosa che sta decimando i bovini al calo dei prezzi del grano, fino all'aumento dei concimi e alla minaccia di una concorrenza più agguerrita nel caso di firma da parte dell'Unione europea di un accordo di libero scambio con 4 Paesi del Sudamerica (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay), sul quale si sta trattando da 25 anni e che sembra arrivato in dirittura d'arrivo. “Sono due anni che protestiamo, due anni che diciamo che l'agricoltura è in difficoltà, due anni che diciamo che gli agricoltori stanno soffrendo, e non succede nulla”, ha detto José Pérez, capo del sindacato Coordination rurale di Lot-et-Garonne.