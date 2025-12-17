Logo Tgcom24
Mondo
Soglia dell'8% sull'import

Mercosur, prima intesa Ue sulle salvaguardie per gli agricoltori

17 Dic 2025 - 20:29
© Afp

© Afp

Il Parlamento europeo e i Paesi membri hanno trovato "un accordo preliminare" sulle salvaguardie per gli agricoltori europei nel quadro dell'intesa commerciale sul Mercosur. Lo si apprende da fonti vicine al negoziato. Il compromesso prevede due elementi chiave: l'introduzione di una soglia dell'8% alle importazioni, allo scattare della quale l'Ue potrebbe intervenire per attenuarne l'impatto sul mercato interno, proteggendo i settori più esposti; e una dichiarazione sugli standard di produzione applicabili ai prodotti importati, accompagnata da un rafforzamento dei controlli sanitari e fitosanitari.

mercosur