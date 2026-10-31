Polonia, rimosso il presidente della Corte costituzionale: tensioni e proteste

Decine di manifestanti sono scesi in piazza in Polonia per protestare contro la sospensione del presidente del Tribunale costituzionale da parte del governo guidato da Donald Tusk. La rimozione si inserisce nello scontro tra il governo centrista e la destra nazionalista. Le proteste si sono concentrate davanti alla sede della massima istituzione giudiziaria del Paese, presidiata dalla polizia per contenere le tensioni.
Tre persone sono state fermate dopo che alcuni contestatori hanno scavalcato la recinzione del tribunale e altri hanno lanciato oggetti contro gli agenti. La situazione ha spinto anche il presidente polacco Karol Nawrocki a interrompere il viaggio verso il Senegal e a fare ritorno in patria.