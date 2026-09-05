Freestyle e Pulcinella

Pizzaioli acrobati in gara al Campionato mondiale di Buenos Aires

L'evento ha riunito quasi 200 partecipanti che gareggiano in diverse categorie, totalizzando circa 400 iscrizioni complessive tra pizze ed empanadas

05 Set 2026 - 08:56
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