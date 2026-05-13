La "Tokyo pizza" spopola sui social, ma a Napoli qualcuno grida al sacrilegio

Tokyo chiama e Napoli risponde. L’ultimo guanto dell’eterna sfida sulla preparazione del piatto più amato di sempre arriva direttamente dal Sol Levante: in questi giorni, infatti, è diventato virale sui social il trend “Tokyo Pizza”. Salta subito agli occhi la forma dell’impasto, con la chiusura del cornicione simile a quella di un raviolo tipicamente asiatico. Diverso da quello napoletano, evoluto nel tempo: più soffice ma, allo stesso tempo, più concentrato. La vera sorpresa però sono gli ingredienti che ci finiscono sopra: dal tonno scottato alla maionese al wasabi, passando per le alghe. Per qualcuno un sacrilegio, per i food blogger una poesia per il palato.