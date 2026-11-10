A Paestum

Piatti unici al Campionato mondiale della pizza DOC

Centinaia di maestri dell'impasto provenienti da oltre 30 Paesi"

di Silvia Carrera
10 Nov 2026 - 19:43
01:20 
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