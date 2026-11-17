Lacrime, commozione e una standing ovation da brividi a Los Angeles per Phil Collins che a 75 anni entra nella Rock&Roll Hall of Fame come solista. Con i Genesis ci era già entrato nel 2010. Il cantante e batterista ha venduto milioni di dischi e le sue hit sono indimenticabili. A introdurlo durante la cerimonia, ricordando i suoi più grandi successi, Travis Barker. Al fianco di Collins c'era la figlia, l'attrice Lily Collins.